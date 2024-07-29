Cumhurbaşkanı Tatar'dan İsrail’e tepki

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerini seviyesiz olarak nitelendirerek, şiddetle kınadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı kınama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz yılın Ekim ayından beri dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk, kadın demeden sivilleri planlı ve organize şekilde katletmeye devam eden Soykırımcı İsrail’in yetkililerinin, her daim mazlumların yanında olan, insanlığın kazanması için her türlü fedakarlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hadlerini aşarak sataşması kabul edilemez.

İsrail’in hemen her gün işlemeye devam ettiği insanlık suçlarını ört bas etmeye yönelik olduğu anlaşılan bu tutumunu kınıyor, insan haklarını savunduğunu ifade eden uluslararası toplumu, İsrail’in masum Filistin halkına yönelik sürdürdüğü soykırım faaliyetlerini bir an önce durdurmaya çağırıyorum.”