Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ellerin semaya açılarak edilecek duaların kabul olacağı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi en içten dileklerimle kutluyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize, İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim."

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08/05/2021 22:26