Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mevlid Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mevlid Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, bu günün, tüm insanlık için sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını daha da arttırması, dayanışma, birlik ve beraberliği daha da derinleştirmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, Mevlid Kandili'nin başta vatandaşlar ve Anavatan Türkiye’deki kardeşleri olmak üzere bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini diledi.

Tatar'ın mesajı şöyle:

"İslam âlemi için büyük bir manevi önem taşıyan Mevlid Kandili’ni idrak ediyoruz. Bu mübarek gecede, tüm İslâm âleminin Mevlid Kandili’ni en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan bu özel gün, tüm insanlık için sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı daha da arttırması, dayanışma, birlik ve beraberliğimizi daha da derinleştirmesi bakımından önemli bir gündür. Bu mübarek gece vesilesiyle acı çeken, zulüm gören tüm insanlarımız için Allah dualarımızı kabul eylesin, ülkemize, milletimize ve İslam coğrafyasına huzur ve esenlik nasip eylesin.

Mevlid Kandili'nin başta vatandaşlarımız ve Anavatanımız Türkiye’deki kardeşlerimiz olmak üzere bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini, bu gecenin manevi huzurunun yüreklerimize şifa, hayatlarımıza bereket getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün İslam âleminin ve değerli halkımın Mevlid Kandili'ni tebrik eder; birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını, temenni ederim."