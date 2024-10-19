Cumhurbaşkanı Tatar'dan Muhtarlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar mesajında, muhtarların kamu ve yerel yönetimler arasında köprü vazifesi gördüğünü ve mahalle ile köylerde halkla birebir ilişki kurarak, yerel yönetimlerin en önemli parçalarından biri olduklarını vurguladı.

Fırsat buldukça muhtarlarla bir araya geldiğini, onların görüş ve önerilerinin kendisi için büyük önem taşıdığını ifade eden Tatar, özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek Muhtarlar Günü'nü kutladı.