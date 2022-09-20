Cumhurbaşkanı Tatar’dan Mustafa Bağman için taziye mesajı

BM 77. Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Müdürü Halit Bağman'ın babası Girne Telekomünikasyon Dairesi eski müdürü Mustafa Bağman’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Bağman ailesine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Tatar'ın taziye mesajı şöyle;

"Girne Telekomünikasyon Dairesi eski müdürü Mustafa Bağman’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun."

Mustafa Bağman'ın cenazesi bugün (20 Eylül Salı) Karaoğlanoğlu Camii'nde kılınacak öğle namazının (12.45) ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bu habere tepkiniz:



20/09/2022 09:10