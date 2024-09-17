Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mustafa Şamil Ekinci için Taziye Mesajı

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17/09/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mustafa Şamil Ekinci için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Trabzonspor eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci'nin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Trabzonspor eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci'nin vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında; "Tarabzonspor'a 5 yıllık başkanlığı döneminde; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanlardan Sayın Mustafa Şamil Ekinci'nin vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet yaslı ailesine ve tüm Trabzonspor camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

17/09/2024 13:32
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TAGS: ersin tatar, haber, kktc, Mustafa Şamil Ekinci
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