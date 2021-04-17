Cumhurbaşkanı Tatar’dan Özal için mesaj: Hizmetleri unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

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17/04/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar’dan Özal için mesaj: Hizmetleri unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar mesajında “Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı vefatının 28’inci yıl dönümünde şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına rahmet ve saygıyla anıyorum. Ulusal Kıbrıs davamıza yapmış olduğu hizmet ve katkılar unutulmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

17/04/2021 18:24
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TAGS: turgut özal, ersin tatar
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