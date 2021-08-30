Cumhurbaşkanı Tatar’dan petrol sızıntısına ilişkin açıklama

“Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu görüştüm Türkiye ile istişare içindeyiz”

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30/08/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar’dan petrol sızıntısına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs’ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediği haberleri üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la görüştüğünü, TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nin de devrede olduğunu ve ne yapılması gerekirse yapılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüştüğünü, konuıyla ilgili istişare içinde olduklarını belirtti.

Denizdeki petrol sızıntısının Kıbrıs’a ulaşıp ulaşmayacağının rüzgarın durumuna bağlı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gerekenlerin yapılacağını kaydetti.

30/08/2021 20:16
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