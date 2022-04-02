Cumhurbaşkanı Tatar’dan Ramazan Mesajı…

“ON BİR AYIN SULTANI MÜBAREK RAMAZANIN ÜLKEMİZ VE TÜM İSLÂM ÂLEMİNE HAYIRLAR GETİRMESİNİ YÜCE ALLAH'TAN NİYAZ EDİYORUM”

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02/04/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar’dan Ramazan Mesajı…

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan’ın ülke ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini dileyerek, “halkımızın Ramazan-ı Şerifini kutluyorum” dedi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımladı. Tatar mesajında şunları kaydetti: 
“On bir ayın sultanı mübarek Ramazanın ülkemiz ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek ayın öncelikle sağlık, barış, huzur ve refaha vesile olmasını temenni ediyor, halkımızın Ramazan-ı Şerifini kutluyorum.”

02/04/2022 15:07
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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