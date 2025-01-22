Cumhurbaşkanı Tatar’dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde meydana gelen yangın ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketinde çok sayıda kardeşimizin hayatını kaybetmesi ve yine çok sayıda kardeşimizin de yaralanması, şahsımı ve Kıbrıs Türk Halkını derinden sarsarak, üzüntüye boğmuştur. Meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz.

KKTC Bakanlar Kurulumuzun aldığı kararla 22 Ocak 2025 tarihini ülkemizde yas günü olarak ilan ettik. Bu faciadan dolayı yaşadığınız üzüntüyü yürekten paylaşıyor, şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim. Bu vesileyle Zat-ı Alilerine ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralı kardeşlerimize de şifalar diliyorum."