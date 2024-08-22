Cumhurbaşkanı Tatar’dan, trafik kazasında şehit olan asker için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akçay-Güzelyurt yolunda askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu bir askerin şehit olmasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Şehit askerin ailesine ve Türk halkına başsağlığı dileyen Tatar, kazada yaralanan 11 askere de acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Akçay-Güzelyurt anayolu üzerinde askeri aracın devrilmesi sorucu, araç içerisinde bulunan 11 askerin yaralandığı ve bir askerin şehit olduğunu üzüntü ile öğrendim. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar, şehidimize de Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk halkına başsağlığı dilerim."