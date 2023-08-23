Cumhurbaşkanı Tatar’dan, yangınlar nedeniyle Çanakkale’ye ‘geçmiş olsun’ mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale’deki yangınlar nedeniyle ‘geçmiş olsun’ mesajı paylaştı.

Tatar, yaptığı paylaşımda “Çanakkale’ye Geçmiş Olsun … Umarım can kaybı olmadan en erken zamanda yangının önüne geçilir. Yangını söndürmek için çalışan ekiplerimize kuvvet ve kolaylık diliyorum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı ardına Çanakkale’ye geçmiş olsun dileklerimi iletirim.” İfadelerini kullandı.

Çanakkale’de dün başlayan yangında şiddetli rüzgarla birlikte alevlerin hızla yayılması sonucu 9 yerleşim yeri boşaltıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.