Cumhurbaşkanı Tatar'ın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, sağlığın, ayrı ayrı her bir insan için önemli olduğu kadar, huzurlu ve mutlu bir toplum için de son derece önem taşıdığını, nitelikli bir toplumun temel yapı taşını, sağlıklı nesillerin oluşturduğunu belirtti.

Tatar, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 7 Nisan tarihinin, "Dünya Sağlık Günü" ve bugünü takip eden haftanın da "Dünya Sağlık Haftası" olarak kutlandığını anımsattı.

Mesajında, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Dünya Sağlık Haftası’nın kutlanmasının sağlık sorunlarını önleme, erken tanı, koşulları iyileştirme, sağlığın nitelikli ve ulaşılabilir olması için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunların geniş kitlelere ulaşması adına önemli olduğunu vurgulayan Tatar, sağlık çalışanlarına da özverileri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dünya Sağlık Günü mesajında şunları da kaydetti:

“Sağlık kavramı, hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Çağımızda sağlığımız için tehdit oluşturan hastalıkları iyi bilmemiz ve bu konuda bilgi sahibi olmamız gerekir. Sağlık, ayrı ayrı her bir insan için önemli olduğu kadar, huzurlu ve mutlu bir toplum için de son derece önemlidir. Nitelikli bir toplumun temel yapı taşını, sağlıklı nesiller oluşturur.

Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Her bir birey, sağlık sistemlerinden eşit derecede yararlanabilmelidir. Bu çerçevede sağlık alanındaki bilgi, beceri ve emeğiyle insan sağlığına hizmet eden sağlık çalışanları, içinde yaşadığı topluma önemli bir hizmet sunmaktadır.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında KKTC’de ilk vakanın görüldüğü günden bu yana ve 6 Şubat tarihinde Türkiye’de meydana gelen depremlerde büyük bir özveriyle görev yapan bütün sağlık çalışanları, canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlığımızı ve hayatımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nü kutlar, sağlık hizmetlerinin yürütülmesindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.”

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07/04/2023 17:12