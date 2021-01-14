Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamaları Rum basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “AB İçerisinde İki Devlet- Tatar Aşılar Konusundan da Siyasi Olarak İstifade Etmeye Çalışıyor- Türk Şartlarının Kabul Edilmesinde Israr Ediyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Türk tarafının Kıbrıs sorununda ileriye götürmekte olduğu önerisi aracılığıyla, Avrupa Birliği içerisinde eşit olacak olan iki devleti gerçekleştirmeyi istediğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın dün Covid-19’a karşı geliştirilen aşılar konusundan da istifade etmeye çalıştığını ve KKTC’nin muhatabının Rum kesimi değil de Avrupa Birliği (AB) olduğunu savunduğunu yazan gazete, Tatar’ın diğer yandan ise, AB’nin müzakereler sürecine katılmasını istemediğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yaklaşımının, Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki hedefine ve egemen eşitlik temelindeki iki devlet çözümü önerisinin tam olarak ne anlama geldiğine işaret etmekte olduğunu öne süren gazete “arzu edilen şeyin, Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye katılımının ayrıcalıklarını elinde tutması için, konfederasyon çözümü olduğu” iddiasında bulundu.

Gazete “bu yüzden Tatar’ın, AB’nin kendisine eşit muhatap (yani Başkan Anastasiadis’le aynı statüde olması) olarak davranmasını istediğini” iddialarına ekledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la dünkü görüşmesinin, Kıbrıslı Türklerin lideri için, iki eşit devlet çözümüyle ilgili tezlerini tekrarlaması açısından bir fırsat olduğunu da kaydeden gazete, Tatar’ın görüşmenin ardından yaptığı açıklamaya geniş yer verdi.

Politis gazetesi ise “Ersin Tatar Aşıları da Siyasileştiriyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in pandemi ve bunun ortaya çıkan etkileriyle mücadele edilmesi için iki tarafın daha fazla işbirliğinde bulunmasını istediği bir zamanda, Kıbrıs Türk liderinin ise aşıların AB tarafından doğrudan KKTC’ye gönderilmemesi halinde, bunları kabul etmeyeceği mesajını gönderdiğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetiminin Kıbrıslı Türkler ve Rumlar için AB’den tedarik ettiği aşıların bir miktarının Kıbrıslı Türklere verilmesiyle ilgili tüm prosedürler ve hazırlıklar neredeyse tamamlanmışken, Tatar’ın dün tüm meseleyi siyasileştirmeye çalıştığını öne sürdü.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığına seçildiği günden bu yana, değişecek olan ilk şeyin, Kıbrıslı Türkler ve Rumların gündelik hayatlarıyla ilgili olan teknik komitelerin çalışmalarıyla ilgili yaklaşım olduğunun altını çizdikleri yorumunda da bulunan gazete, tutum değişikliğinin, arzu edilen çözümle ilgili farklı algıyla ilgili olduğunu iddialarına ekledi.

Alithia gazetesi ise “Sağlıkta da Bölücü- Tatar 1964’ten Bu Yana Yapılan Haksızlıklardan Bahsetmekte Israr Ediyor- Tatar Aşılarda da Bölücü” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın korona virüsü aşıları konusunda da bölücü tutumunu sergilediğini iddia ederek, Tatar’ın korona virüs aşılarının Kıbrıslı Türklere “Kıbrıs Cumhuriyeti” aracılığıyla değil de AB tarafından verilmesini istediğini yazdı.

Haravgi gazetesi ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Spehar’la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamaya “Tatar: İki Devlet Temelinde Müzakereler” başlığıyla yer verdi.

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14/01/2021 14:58