Cumhurbaşkanı Tatar’ın Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıktı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın dün akşam saatlerinde gelen, pozitif test sonucunun ardından kendini izole ettiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a pozitif test sonucu Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli tarafından bildirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tedavitüm görüşmelerinin de 10 gün iptal edildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kişisel sosyal medya hesabından, Covid-19 PCR test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklaması şöyle:

Burun tıkanıklığı, akıntısı ve de nezle benzeri semptomların görülmesinin ardından yaptırdığım PCR test sonucumun Pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Genel durumum iyi ve kendimi izole ettiğimi siz değerli halkıma iletmek istiyorum. Her zaman belirttiğim gibi Sağlık Bakanlığı ve uzmanlarımızca açıklanan tedbirlere harfiyen riayet ederek aşımızı olalım. Birlik ve dayanışma içerisinde bu salgını en kısa süre içerisinde atlatacağımıza inancım tamdır. Geçmiş olsun dileklerini gönderen ve iletmekte olan değerli halkıma teşekkür ediyorum.

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02/02/2022 09:32