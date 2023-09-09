Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Dünya Fizyoterapistler Günü mesajı...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü nedeni ile yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan fizyoterapistlerin gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarına bağlı hareket bozukluğuna yol açan sorunların fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi bir arada kullanarak, bizlerin sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan Fizyoterapistlerin, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler gününü yürekten kutlarım.

Gelişen teknoloji sayesinde giderek hareketsizleşen toplumların gelecekteki gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır.

Bu vesile ile hastalıkta ve sağlıkta insanların yaşam kalitelerini artırmak amacıyla özveriyle çalışan fizyoterapistlerimize çalışmalarında başarılar dilerim”