Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar Girne Turizm Meslek Lisesi diploma töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, dün akşam düzenlenen Girne Turizm Meslek Lisesi diploma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Sibel Tatar mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Girne Turizm Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Yıldızdoğan ve tüm öğretmenleri kutlayarak mezunlara başarılar diledi.

Turizmin geçmişinin M.Ö 4000’lere dayandığını ve dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğunu belirten Sibel Tatar, Kuzey Kıbrıs'ın en önemli iki lokomotif sektörlerinden biri olan turizm sektörünün yeni istihdamlara olanak sağlamak açısından da büyük bir güce sahip olduğunu kaydetti.

KKTC’nin 12 ay turizm yapılabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Tatar, en fazla turist çeken ülkelerin 2019 turizm verilerini paylaşarak KKTC’de en önemli sektörlerinden biri olan turizme yeteri kadar katkı koyulmadığını söyledi.

Deniz, kum ve güneş üçlemesinin popüler olduğunu ancak son yıllarda özellikle sağlık turizmi başta olmak üzere kültür ve tarih turizminin gelişmekte olduğunu ve her geçen gün daha fazla talep gördüğünü kaydeden Sibel Tatar, “Ne kadar şanslıyız ki, ülkemiz tüm bunlardan pay almaktadır. Şahane sahillerimiz, güneşimiz, doğamız ve aynı zamanda kıymetli tarih ve kültürümüz var” dedi.

Sibel Tatar, en büyük sorunun, kültür ve tarihi mirası daha çok ortaya çıkarma ve turizmi pazarlayamama olduğunu, kültürel odak noktaların turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti.

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30/06/2022 16:35