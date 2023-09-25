Cumhurbaşkanı Tatar’ın temsilci atanması konusunda bugün yanıt vereceği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, geçen Cumartesi günü yaptıkları görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atanması konusunda hayır demesine rağmen, konuyu Türkiye’yle görüşme ve bugün Guterres’e yanıt verme taahhüdünde bulunduğundan söz edildiği ileri sürüldü.

Alithia gazetesi “Tatar Bugün Yanıt Verecek” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ise BM Genel Sekreteri Guterres’le olan görüşmesinde temsilci konusunda olumlu göründüğünü öne sürdü.

Gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’den elde ettiği bilgilere dayanarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in geçen Cumartesi günü New York’ta Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’la ayrı ayrı görüşmeler yaptığını ve Tatar’dan iki hayır, Fidan’dan ise bir evet, bir de hayır yanıtı aldığını ileri sürdü.

KİPE’den elde ettiği bilgilere dayanarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gerek BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ortak görüşme yapmalarını, gerek de Guterres tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili bir temsilci atanmasını kabul etmediğini yazan gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın ise temsilci atanmasına evet dediğini, Guterres, Hristodulidis ve Tatar arasında üçlü bir görüşme yapılmasına ise karşı çıktığını ileri sürdü.

Gazete, BM Genel Sekreterliğinden elde edilen bilgilere dayanarak, Guterres’in Fidan ve Tatar’la yaptığı görüşmelerde temsilci konusunda çok fazla baskı yaptığını kaydeden gazete, Fidan’ın bu atamaya net bir şekilde evet dediğini, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise böyle bir şeyi reddederek, egemen eşitlik konusunda ısrarcı olduğunu savundu.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuyu Türkiye’yle görüşüp, Pazartesi Guterres’e yanıt vereceğini söylediğini de öne sürdü.

Gazeteye göre, haberde adı belirtilmeyen Rum hükümet kaynakları ise yaptıkları değerlendirmede, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takınılan tutumun amacının Ankara’nın BM temsilcisi atanması konusunda olumlu bir yaklaşımı olduğu ve bunu istemeyenin ise Tatar olduğunun görülmesi olduğu iddiasında da bulundu.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın Guterres’le görüşmesinde, Pile’deki ara bölge konusunda UNFICYP’in ayrımcı bir tutum takındığını ilettiğini kaydetti.

İlgili tarafların BM Genel Sekreteriyle New York’ta yaptıkları temasların ardından şekillenen durum ışığında, Rum kesiminin Kıbrıs sorununun Avrupa-Türk meseleleriyle ilişkilendirilmesine odaklandığını kaydeden gazete, Rum kesiminin Kıbrıs sorununda ilerleme olmadığı takdirde, AB-Türkiye ilişkilerinde herhangi bir şeyin ilerleyemeyeceği mesajını ilettiğini ekledi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’a dönüşünün ardından, siyasi parti başkanlarını New York temasları ve şekillenen durum konusunda bilgilendirmek için en kısa sürede Rum Ulusal Konseyini toplamayı amaçladığını da ekledi.

Konuyla ilgili haberler Fileleftheros’ta “Bir Hayır, Bir de Göstermelik Evet- Türkiye Kıbrıs Sorunuyla İlgili Temsilci Konusunda Ersin Tatar Tarafından Korunuyor”, Politis’te “BM Temsilcisi Atanmasıyla İlgili Türk Entrikaları- BM Genel Sekreteriyle Temaslarında Ankara Olumlu, Tatar ise Olumsuz Göründü”, Haravgi’de ise “Türkiye ve Tatar Arasında Temsilci Atanması Konusunda Anlaşmazlık” başlıklarıyla yer aldı.