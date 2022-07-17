Cumhurbaşkanı Tatar,Nefes Demirpençe’nin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

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17/07/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar,Nefes Demirpençe’nin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uzun zamandır kanser tedavisi gören 11 yaşındaki Nefes Demirpençe’nin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“Altı yıl boyunca, kansere karşı verdiği mücadeleyle hepimizin yaşama dair umudu olan, kanserle mücadelenin nişanesi haline gelen, canımız ve ismi gibi nefesimiz Nefes Demirpençe’nin ebediyete intikalinin acısını yaşıyoruz.

Nefes evladımız, verdiği savaşla tüm hastalıklara karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin sembolü olmuştur ve her daim halkımızın belleğinde öyle kalacaktır.

Nefes’imize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine sabır ve metanet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.”

17/07/2022 13:11
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TAGS: ersin tatar
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