Cumhurbaşkanı ve eşi, ''Liseler Arası Şiir Okuma Yazma Yarışması''na katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, “Liseler Arası Şiir Okuma Yazma Yarışması” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Liseler Arası Şiir Okuma Yazma Yarışması” etkinliğine katıldı.

“Güzel ülkemiz, doğamız ve en güzel duygu olan sevgi” temalarında oluşturulan yarışma şiir yazma ve şiir okumayı kapsayan iki kategoride yapıldı. Seçici kurul üyeleri ilk üç dereceye giren ve mansiyon ödülü almaya hak kazan öğrencileri belirledi.

-Tatar

Liseler Arası Şiir Okuma Yazma Yarışması’nın açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçici kurula, Milli Eğitim Bakanlığı Müdürü Cengiz Uzun, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi, katılan tüm öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen yarışmanın şiir anlamında yetenekli öğrencilere imkan sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk edebiyatında Özker Yaşın, Harid Fedai, Oktay Öksüzoğlu, Mehmet Kansu ve Osman Türkay’ın ilk akla gelen şairler olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da şiir yazdığını kaydederek “Benim iki bayrağım var” şiirine atıfta bulundu.

Şiir sanatında, milli duyguları ve özlemleri mısralara doğru duygu ve kelimelerle yansıtmanın güzelliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy’de şehit düşen Süleyman Uluçamgil’in 21 yaşında şiir yazdığına değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şiir yazma ve şiir okuma kategorilerinde yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.