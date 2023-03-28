Cumhurbaşkanı Vekili Töre Dünya Tiyatrolar Günü etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, katıldığı Dünya Tiyatrolar Günü etkinliğinde Türkiyeli sanatçı Gülsen Tuncer’e sanata hizmet ödülü takdim etti. 

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28/03/2023

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Cumhurbaşkanı Vekili Töre Dünya Tiyatrolar Günü etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, katıldığı Dünya Tiyatrolar Günü etkinliğinde Türkiyeli sanatçı Gülsen Tuncer’e sanata hizmet ödülü takdim etti. 

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre Birinci Sanat ile İpek Denizli Sanat Evi’nin Birinci Plaza’da düzenlediği etkinliğe katılan Töre, burada yaptığı konuşmada, herkesin bir çok mesleği yapabileceğini ancak herkesin sanatçı olamayacağını bu nedenle sanatçılara her zaman büyük saygısı  olduğunu kaydetti. 

Tiyatronun,  insanın yaşamının bir parçası  olması gerektiğini belirten Töre, tiyatronun insan yaşamına öğretisinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Töre gecede Türkiyeli sanatçı Gülsen Tuncer’e sanata hizmet ödülü takdim etti. 

28/03/2023 09:12
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TAGS: zorlu töre, dünya tiyatrolar günü
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