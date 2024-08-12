TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lefkoşa Büyükelçisi Serim’i Kabul Etti

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Yasin Ekrem Serim’i kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin her alanda daha ileriye taşınması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Büyükelçi Serim, kabul sırasında gösterilen nezaket ve destekten dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a teşekkürlerini iletti. Serim, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.