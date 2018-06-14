Cumhurbaşkanı'ndan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkı başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı bayram mesajında, “Mübarek Ramazan Bayramı başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere tüm İslam alemine kutlu olsun.

Bayramın İslam aleminin yanı sıra tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor, tüm halkımızın sağlık ve mutluluk içinde huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.