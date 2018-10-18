Cumhurbaşkanı'ndan Hüseyin Kanatlı'ya anı plaketi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Hüseyin Kanatlı’ya, Kıbrıs Türk kültür ve sanat hayatı ile radyo, televizyon, gazete yayıncılığına verdiği eşsiz emeklerden ötürü anı plaketi takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hüseyin Kanatlı’nın basın, yayın ve televizyonculuk dünyasına ve topluma verdiği hizmetler ile her zaman hatırlanacak bir çınar olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kanatlı’nın topluma ve basın dünyasına kattığı değerleri anı plaketi ile onurlandırmak istediklerini belirtti.

KANATLI

Vefa duygusunun önemine dikkat çeken Hüseyin Kanatlı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve öğretmenlik yıllarını, Limasol’da geçirdiği günleri anımsadığını kaydetti.

70 yıl boyunca kamu hizmeti verdiğini ve icra ettiği mesleği bir meslekten ziyade bir zevk olarak tanımladığını dile getiren Kanatlı, yapmış olduğu kamu hizmetlerinin, Akıncı tarafından anı plaketi ile onurlandırılmasının çok büyük bir manevi değeri olduğunun altını çizdi.

HÜSEYİN KANATLI KİMDİR?

Kıbrıs Türk halkının ilk sunucularından biri olarak bilinen Hüseyin Kanatlı, uzun yıllar radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgilenmiş, “Plak Yarışı”, “Merhaba Dostlar”, ve “Askerin Saati” programları ile toplumsal bellekte yer etmiş bir edebiyat ve müzik tutkunu olarak biliniyor.

1931 yılında Baf’ta doğan Kanatlı, ilkokulu Baf’ta ve Lefke’de okudu.

1949 yılında ise Kıbrıs İslam Lisesi’nden mezun olan Hüseyin Kanatlı, Güzelyurt’taki Öğretmen Koleji’ne girer ve 1951 yılında Binatlı’da öğretmen olarak meslek hayatına başlar. 1959 yılında radyoculuğa başlayan Kanatlı, hazırladığı müzik programlarının yanı sıra yaptığı tarihi ve milli programlar ile de tanınır.

Hüseyin Kanatlı 30 yıllık hizmetin ardından 1990 yılından BRT’den emekli oldu.

KIBRIS TÜRK HALKININ ÖNEMLİ İSİMLERİNE VEFA ÖDÜLÜ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha önce de Kıbrıs Türk halkının önemli isimlerine vefa ödülü vermişti.

Akıncı, eski bakanlardan, kaza hakimliği, başsavcı yardımcılığı ve başsavcılık görevlerinde bulunan hukuk dünyasının önemli isimlerinden Oktay Feridun, Kıbrıs Türk futbolunun efsane ismi Sevim Ebeoğlu, Dr. Kaya Bekiroğlu, ressam Cevdet Çağdaş, doktor, eski sporcu ve eski bürokrat Ayten Berkalp, Kıbrıs Türk Gölge ve Karagöz oyunları sanatçısı Mehmet Ertuğ, sanatçı Aytaç Çağın’ın da aralarında bulunduğu Kıbrıs Türk halkına önemli hizmetler veren isimlere, vefa nişanesi olarak plaket takdim etmişti.