Cumhurbaşkanı'ndan liderler görüşmesi sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Akıncı liderler görüşmesi sonrasında açıklama yaptı

"Bugünkü görüşme yeni bir müzakere sürecini başlatmak için yapılmadı. Lute'u bekleyeceğiz "

"Derinya ve Aplıç ile ilgili 3 yıldır verdiğimiz sözü yerine getiriyor olmaktan memnunum. Her iki kapı 12 Kasım'da açılacak"

"Anastasiadis bugüne kadarki uzlaşmalara bağlı olduğunu iki kesimli, iki toplumlu federasyon dışında seçenek düşünmediğini söylüyor."

"Önemli olan ortak yapıda kararların nasıl alınacağı. Basit çoğunlukla olmamalı. Her iki tarafın onayı aranmalı"

"Türkiye'nin Güney Kıbrıs Yönetimiyle dogrudan temaslarının süreklilik arzedecegi kanaatinde degilim"

"29 Ekim'de İstanbul'daki 3. Havaalani açılış törenine katılacağım"