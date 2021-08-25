Cumhurbaşkanının Eşi Sibel Tatar '4 Tahta Lider Eğitimcisi Kursu' Etkinliğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, onursal başkanı olduğu KKTC Kız İzci Örgütü ve Kapadokya İzcilik ve Gençlik Kulüpleri tarafından ortaklaşa düzenlenen 4 Tahta Lider Eğitimcisi Kursu etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Mağusa’da düzenlenen etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada Sibel Tatar, 1969 yılında kurulan KKTC Kız İzci Örgütü’nün kuruluş tarihinden bugüne örgüte katkı koyan herkesi sevgi ve saygıyla anarak teşekkür etti. Sibel Tatar, KKTC Kız İzci Örgütü ve Kapadokya İzcilik ve Gençlik Kulüpleri tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte yer almaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

“İZCİLİK; GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN BEDENSEL, SOSYAL VE ZİHİNSEL GELİŞİMİ AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR”

Milliyet, dil ve din ayrımı olmaksızın, gönüllük esasıyla herkese açık olan izciliğin politik olmayan eğitsel bir gençlik kuruluşu olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, izciliğin, gençlerin ve çocukların bedensel, sosyal ve zihinsel gelişimi açısından önemine işaret etti.

İzciliğin, her genç bireyin, toplumsal sorumluluk sahibi aktif bir insan olarak yetişmesini kendisine ilke edindiğini ifade eden Sibel Tatar, izcilik sayesinde bireylerin doğa ile bütünleştiğini, kolektif bir akıl ile hareket etmeyi öğrendiğini vurguladı.

SİBEL TATAR’DAN ÇOCUKLARA ÇAĞRI: İZCİ ÖRGÜTLERİNE KATILINIZ”

İzci andı ve türesini okuduğunda bundan çok etkilendiğini, gençlerin ve çocukların yetiştirilmesinde izciliğin ne denli önemli olduğunu bir kere daha algılayıp önemsediğini kaydeden Sibel Tatar, çocukları izci örgütlerine katılmaya çağırarak ailelerin buna destek olmaları gerektiğini belirtti.

Çocukların, ulusunu, ülkesini, doğayı, hayvanı ve insanı seven birer birey olarak yetişmelerinde izciliğin amaç ve eğitimlerinin oldukça büyük katkısı olduğunu yineleyen Sibel Tatar, izci örgütlerinin daha da güçlenerek çalışmalarını sürdürmelerinin gerekliliğine işaret etti.

“BİRÇOK GENÇ VE ÇOCUĞA KATKI KONULACAK”

Konuşmasının devamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izciliğin öneminin altını çizmek için kullandığı “Yurt savunması bakımından hayati önemi olan izcilik, ferdi ve milli eğitim bakımlarından da o nispette önemlidir. Bütün hükümetlerde izcilik teşkilatı adeta birbiriyle yarışırcasına yayılmakta, genişlemekte, mensuplarını fikren, ahlaken, ilmen ve bedenen yetiştirmektedir” cümlelerine atıfta bulunan Sibel Tatar, 4 Tahta Lider Eğitimcisi Kursu etkinliği dolayısı ile birçok genç ve çocuğa katkı konulacağına inanç belirterek bundan duyduğu mutluluğun altını çizdi.

Sibel Tatar, etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan KKTC Kız İzci Örgütü ve Kapadokya İzcilik ve Gençlik Kulüpleri başkan ve yetkilileriyle tüm izcilere teşekkür ederek tebrik etti.

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25/08/2021 16:41