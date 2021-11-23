Cumhurbaşkanlığı 1. Resim koleksiyonu sergisi açıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı I. Resim Koleksiyonu Sergisi’nin açılışını yaptı. Tatar, “Ayrı bir halk olarak dünyaya kendi sanatımızı duyurabilmemiz son derece önemlidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa AKM’de yer alan sergide, Cumhurbaşkanlığı’nda bulunan sanat eserleri revize edilerek, bir araya getirildi ve halkın ziyaretine açıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven’in, serginin açılması için ortaya koyduğu destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlseven’e teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının, yıllardır ülkede varlığını sürdürebilmek için siyasi bir mücadele verirken, kültür, gelenek, kimlik ve varoluş mücadelesinde değerli kültür insanlarının yer aldığını belirtti.

“KIBRIS TÜRK MODERN SANAT MÜZESİ’NE İHTİYAÇ VAR”

Cumhurbaşkanı Tatar, tarihi resmedenlerin eserlerinin korunabilmesi, sahiplenilmesi ve geleceğe köprü oluşturabilmesi için Kıbrıs Türk Modern Sanat Müzesi’ne ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Devletin kurum ve kuruluşlarında, devlet dairelerinde, bakanlıklarda, KKTC Meclisi’nde, Milli Arşiv’de ve Cumhurbaşkanlığı’nda çok sayıda değerli sanat eserlerinin bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, özel teşebbüslerde ve üniversitelerde son yıllarda sanat eserlerinin sergilendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünyaya verdiğimiz mesaj, Kıbrıs Türklerinin ayrı bir halk olarak kendi sanatı, müziği ve sporuyla dünyanın bir parçası olma çabasında başarılı olduğumuz yönündedir” dedi.

Tüm sanatçılara, yazarlara ve kültür insanlarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya çıkan zengin kültüre sahip çıkmanın öneminin altını çizdi ve devletin kendi imkânlarıyla bunu başarması gerektiğini ifade etti.

İLSEVEN

Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın direktifi üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nda atılı durumda bulunan eserlerin revize edilip tamirinin yapılmasıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı I. Resim Koleksiyonu olarak halkın ziyaretine sunulduğunu belirtti.

“SERGİLERİMİZİN DEVAMI GELECEK”

İleride bu sergilerin devamının geleceğini söyleyen İlseven, KKTC’de bulunan sanat eserlerinin bir araya getirilerek, Kıbrıs Türk Modern Sanat Müzesi’nde sergilenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

İlseven, koleksiyonun bir araya getirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

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23/11/2021 12:16