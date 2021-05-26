Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi “Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu” Başlığıyla Online Toplantı Düzenliyor

Cumhurbaşkanlığı Bilim Ve Sağlık Komitesi, “Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu” başlığıyla online zoom toplantısı düzenliyor.

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26/05/2021

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Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi “Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu” Başlığıyla Online Toplantı Düzenliyor

Cumhurbaşkanlığı Bilim Ve Sağlık Komitesi, “Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu” başlığıyla online zoom toplantısı düzenliyor.

29 Mayıs Salı günü 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek toplantıya konuşmacı olarak Imperial College’ten Prof. Dr. Mustafa Camgöz ile Tuğçe Tuğcu, University College’ten Tolga Atun, YDÜ’den Doğukan Kıbrıslı, DAÜ’den Buğçe Ceren Erbil ile University of Tasmania’dan Deniz Yıldız katılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yönlendirici Yaz Okuluna, 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımının beklendiği, ücretsiz toplantı için yurtiçinden ve Türkiye’den başvuru kabul edileceği kaydedildi.

Katılım için, https://kktcb.org/tr/komiteler/bilim-saglik-kayit-formu adresindeki forma bilgiler girilebilecek.

26/05/2021 16:40
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TAGS: Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi
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