Cumhurbaşkanlığı, Birleşik Krallığın Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumu konusunda açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı, Birleşik Krallık’ın Kıbrıs sorununu çözme konusundaki samimiyetinin sorgulanır hale geldiğini gözlemlediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İki tarafa eşit muameleyle ve tarafsızlık prensibine uygun hareket edilmesi beklentimizi bir kez daha bu vesileyle yinelemekte yarar görüyoruz.” denildi.

Açıklama şöyle:

“Birleşik Krallık’ın, Kıbrıs adasında iki tarafa eşit muamele göstermesi, taraflara Kıbrıs konusunda yardımcı olabilmesi ve tarafsız kalma ilkesine sadık kalması en büyük temenni ve arzumuz olmuştur.

Ne var ki, müktesep hak olarak Kıbrıs Adası’nın egemen eşit halkı olan Kıbrıs Türk halkının eşit statüsüne saygı gösterilmesi hususunda yeni bir haksızlık yapıldığını üzülerek gözlemliyoruz.

Basında da yer aldığı üzerine, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin açıklamasına müteakip, Birleşik Krallık Prensi Edward eşi Sophie ile birlikte, 20 Haziran Pazartesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında İngiliz Üsleri’nde ve BM Ara Bölge’de görüşmelerde bulunacağı, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceği ve isimleri belirlenmemiş ‘bazı Kıbrıslı Türkler’ ile de görüşüleceği duyurulmuştur.

Bunu öğrenir öğrenmez KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatıyla, İngiliz Yüksek Komiserliği’ne Prens Edward’ın KKTC’ye de gelerek Kıbrıs Türk halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı ile görüşmesi istenilmiştir. Hatta, ‘resmi’ bir ziyaret olmaması için sosyal nitelikte bir ziyaretin de olabileceği değerlendirilmiştir.

Her şeyden önce İngiltere Kraliyet Ailesi’nin, siyasetin dışında, insani, yardımsever ve hoşgörülü duruşları ile tüm dünya tarafından takdir edildiği ve sevgi topladığı bilinmektedir.

Bu sinerjinin iki tarafa da olumlu etki yaratması arzusu içinde olduğumuzu belirtirken Cumhurbaşkanı Tatar ve Prens Edward’ın Jesus College Cambridge mezunu olduklarını ve bu bağlamda sosyal ve gayriresmî bir buluşmanın faydalı olabileceği düşüncesinde olduğumuzu paylaştık.

Ne yazık ki, dün alınan yanıtta, Birleşik Krallık’ın böylesi bir ziyareti siyasileştirip, Kıbrıs Türk halkını yok sayarak seçilmiş Cumhurbaşkanını de göz ardı ettiğini ve Kraliyet Ailesi’nin siyasete karıştırıldığını üzülerek görüyoruz.

Kıbrıs Türk halkının eşitliğini göz ardı eden her davranışa tepki vereceğimizin ve kabul etmeyeceğimizin altını çizerken, Prens Edward’ın sadece Sn. Anastasiadis’i ziyaret etmesi ve adanın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türkleri’nin, ‘bazı Kıbrıslı Türkler ile görüşüleceği’ kisvesi altında, seçilmiş yetkililerin yok farz edilmesinin kabul edilebilir bir yanının olmadığını vurguluyoruz.

Birleşik Krallık’ın Kıbrıs sorununu çözme konusundaki samimiyetinin sorgulanır hale geldiğini gözlemlerken, iki tarafa eşit muameleyle ve tarafsızlık prensibine uygun hareket edilmesi beklentimizi bir kez daha bu vesileyle yinelemekte yarar görüyoruz.”

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19/06/2022 12:50