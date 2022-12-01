Cumhurbaşkanlığı Bütçesi onaylandı

Cumhurbaşkanlığı 2023 bütçesi Ekonomi, Maliye ve Bütçe, Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylandı

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01/12/2022

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Cumhurbaşkanlığı Bütçesi onaylandı

Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 bütçesi Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye ve Bütçe, Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylandı.

Muhalefet (CTP) üyelerinin ret oyu verdiği Cumhurbaşkanlığı 2023 bütçesi komitede 143 milyon 205 bin TL olarak onaylandı.

Ekonomi, Maliye ve Bütçe, Plan Komitesi, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ardından Cumhuriyet Meclisi 2023 bütçesini görüşmeye başladı.

01/12/2022 13:30
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TAGS: Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, haber, kıbrıs
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