Cumhurbaşkanlığı: Cumhurbaşkanı Tatar’ı hedef almaya çalışan CTP yönetimini kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı, “Kıbrıs Türk Halkı’nın özden gelen haklarının teyit edilmesi için Anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle devam eden Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı hedef almaya çalışan CTP yönetimini kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Her fırsatta Rum pozisyonunu destekler şekilde Halkımızı statükoya mahkum eden siyaseti savunan CTP yönetimi, milli politikaya zarar vermek için de elinden geleni yapmaktadır” denlen açılamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçilir seçilmez yeni ve resmi bir müzakere sürecinin başlaması için egemen eşitlik ve eşit uluslarası statünün teyit edilmesi gerektiğine yönelik yeni milli politikayı ortaya koyduğu vurgulandı.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında KKTC’nin, kuruluşunun ardından ilk kez anayasal ismiyle bir uluslararası örgüte gözlemci üye olduğunun hatırlatıldığı aıklamada, “Bu statünün ardından da gerek siyasi, gerek meslek ve sivil toplum örgütleri gerekse sportif ve kültürel bağlamda Türk Devletleri Teşkilatı nezdindeki davetlere, etkinliklere ve yarışmalara iştirak edilmiş, devletimiz temsil edilmiştir, bayrağımız diğer üye devletlerle gönderdeki yerini almıştır. Eşit uluslarası statü bağlamında Anavatan Türkiye’nin desteğiyle sağlanan bu çok önemli gelişmelerden dahi ana muhalefet partisi yönetimi rahatsızlık duymaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Tatar’ın, ülkemizdeki sorunlara, krizlere duyarlı bir yaklaşım sergilemesi de CTP yönetimini rahatsız etmiştir. Bu sorunların, devletin zarar görmemesi için, aşılmasına yönelik ilgili tarafları bir araya getirme, istişarede bulunma devletin başı konumundaki Cumhurbaşkanının en doğal vazifelerindendir. Bunu dahi muhalefet konusu yapan bu zihniyeti değerlendirmeyi halkımıza bırakıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı bunca yıldır halkımızı izolasyona mahkum eden süreçlere devam etmeyeceğini söylemiştir. Bu süreçlere devam etmek, izolasyonun ve statükonun devam etmesi anlamına gelmektedir. CTP başkalarına yaranma anlamında milli siyasete zarar vermek için canla başla uğraş vermektedir. Anavatan Türkiye’nin desteğiyle biz yolumuza devam edeceğiz ve CTP yönetimi bu emellerine ulaşamayacaktır. Halkımıza her türlü sözleri veren, onları sürekli olarak kandıran taraflarla birlikte hareket etmeyi seçen CTP’nin “havuzlu villa” vaatlerinin kullanım süresi çoktan dolmuştur.”

“Her türlü krizi şahsi emellerine bir sıçrama tahtası olarak gören CTP yoneticilerinin aksine, Sayın Cumhurbaşkanı Rumlar ne kadar egemense Kıbrıs Türk Halkının da en az o kadar egemen olduğunu kararlılıkla ve gururla ifade etmektedir” denilen açıklamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar New York’ta milli politikayı bir kez daha gayriresmi yemekte masaya koyacağı, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu anlatacağı ve Rum tarafını işbirliğine davet edeceği de kaydedildi. Açıklama “Halkımızın Sayın Cumhurbaşkanı’na güveni ve desteği tamdır” ifadesiyle sonlandı.