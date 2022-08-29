Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, çalışmalarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi bugün, Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimde engelli bireylere uygun şartların sağlanmasına yönelik yasa tasarısı ile Engelsiz Yaşam Evi yasa tasarısının ele alındığı toplantıda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde eylül ayında yapılacak Engelsiz Bilişim Kongresi’ne çevrimiçi katılacağı da belirtildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’in başkanlığındaki toplantıya, komite üyeleri Prof. Dr. Fahriye Altınay, Prof. Dr. Zehra Altınay ve Günay Kibrit katıldı.

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29/08/2022 14:29