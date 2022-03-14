Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde “Erişilebilirlik Eğitim Semineri” Düzenleniyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi tarafından yarın, “Erişilebilirlik Eğitim Semineri” düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Lefkoşa Kampusu binasında, yarın 09.30 -12.00 saatleri arasında düzenlenecek seminerde; “engellilerin bağımsız yaşaması, toplumun tüm alanlarına tam katılımının sağlanması ve engellilerin diğer bireylerle eşit bir şekilde fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojisi ve sistemi dahil, hem kırsal hem de kentsel bölgelerde halka açık olan veya halka sunulan diğer tesislere ve hizmetlere erişiminin sağlanması” konuları irdelenecek.

KONUŞMACI VE KATILIMCILAR…

Seminere konuşmacı olarak; KTMMOB’den yüksek mimar Ümran Duman, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar ile KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay yer alacak.

Geniş bir katılımcı kitlesinin yer alması beklenen seminere; bakanlık kurumları, belediyeler, üniversiteler, meslek odaları ve birliklerinin yanı sıra birçok sivil toplum örgütü, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve engelli sivil toplum örgütü temsilcileri davet edildi.

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14/03/2022 13:38