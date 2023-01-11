Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Yaşlı Hakları Çalıştayı” düzenleniyor
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Yaşlı Hakları Çalıştayı” düzenleniyor.
11/01/2023
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Yaşlı Hakları Çalıştayı” düzenleniyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde gerçekleştirilecek “Yaşlı Hakları Çalıştayı” yarın başlıyor.
İki gün sürecek çalıştaya, akademisyenler, ilgili bakanlıklardan uzmanlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri katılacak.