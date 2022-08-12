Cumhurbaşkanlığı: Kıbrıs'ta fiili olarak iki egemen Devlet mevcuttur

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’ya Cumhurbaşkalığı yanıt verdi.

Cumhurbaşkalığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'nun Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın

sözde "Kıbrıs hükümetinin" kontrolü dışındaki topraklarındaki bir "Toplumun"

lideri olarak görüşmeler yapma hakkı olduğuna, ancak "Kıbrıs"ın uluslararası

ilişkilerini sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının" yürüttüğüne

dair asılsız iddiasını esefle kınar ve reddederiz.

Her şeyden önce Kıbrıs adasında Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar müktesep

eşittir ve bu iki taraftan herhangi biri diğer taraf üzerinde egemenlik ve

yetki icra edemez, diğer tarafı temsil edemez. Bu nedenlerle Rum Dışişleri

Bakanlığı tüm adanın uluslararası ilişkilerini yürütemeyeceği gibi Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının yürüteceği uluslararası ilişkiler ne

Rum Tarafının ne de Avrupa Birliğinin icazetine tabidir.

Kıbrıs sorunu Rum tarafının kendini tüm Kıbrıs'ın tek egemeni olarak

görmesinden kaynaklanmaktadır ve Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano da,

hukuka aykırı bir şekilde AB üyesi yaptıkları yapının bu gayrı meşru iddiası

temelinde açıklama yapmıştır. Kıbrıs Rum tarafının sahip olduğunu iddia

ettiği statüyü, Kıbrıslı Türkleri katlederek ve devletin tüm organlarından

atarak, 1963'te silah zoruyla gasp ettiğini bir AB yetkilisinin görmezden

gelmesi, onların Kıbrıs konusunda ne kadar art niyetli olduklarını gösterir.

Stano, gerçekler ve tarafların müktesep ve meşru eşitlik haklarını göz ardı

eden bu açıklamasıyla AB'nin Kıbrıs sorununda tarafsız olamayacağını da bir

kez daha ortaya koymuştur.

Kıbrıs'ta fiili olarak iki egemen Devlet mevcuttur, Kıbrıs Rum

tarafı/Devleti ne kadar egemen ise Kıbrıs Türk tarafı/KKTC de o kadar

egemendir ve Kıbrıs'ta bir uzlaşı ancak bu gerçekler zemininde bulunabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek iç işlerini gerekse dış işlerini bu

gerçekler ve meşru hakları zemininde sürdürmeye devam edecektir.

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12/08/2022 22:11