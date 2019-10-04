Cumhurbaşkanlığı Kupaları DAÜ ve GG’nin

Hentbolda büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarını Amerika’dan yeni ülkemize dönen Mustafa Akıncı ve eşi Merak Akıncı birlikte izledi. Cumhurbaşkanlığı Kupası kadınlarda YDÜ’yü mağlup eden DAÜ’nün, erkeklerde ise UKÜ’yü mağlup eden GG’nin oldu.

KKTC Hentbol Federasyonu’nun bu yıl ilk kez düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Kupası maçları nefes kesti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarını Amerikan’dan ülkemize yeni dönen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı birlikte izledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde son iki sezondur düzenlenen lig klasmanlarında büyükler liginde yeni sezon öncesinde oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarını çok sayıda hentbol sever takip etti.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun yanı sıra, federasyonun davetlisi olarak ülkemize gelen İtalya Hentbol Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu İtalyan Pierluigi Montauti da izleyenler arasında idi.

NEV Çocuk Fitnes öğrencilerinin Cumhurbaşkanlığı Kupasında gösteri yaparak büyük alkış aldığı gecede maçlar sonunda düzenlenen törende hakem ve takımlara kupa, madalya ve plaketleri takdim edildi.

KADINLARDA KUPA DAÜ’NÜN: 27-31

Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası kadınlar müsabakasında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşı karşıya geldi. İlk devresi 16-15 YDÜ üstünlüğünde biten maçta, DAÜ kızları son 10 dakikada üstünlüğü eline geçirmeyi başardı ve maç sonuna kadar bunu koruyarak kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu DAÜ’den 12 sayı ile oynayan Ayşe olurken YDÜ’nün en skoreri 9 sayı atan Aysu idi.

ERKEKLER ŞAMPİYONU GG: 31-25

Cumhurbaşkanlığı Kupası erkekler finali Gençlik Gücü (GG) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynandı. İlk devresi 18-8 GG üstünlüğünde biten maçı GG kopardı gibi görünse de maçı bırakmayan UKÜ erkekleri ikinci devrede farkı 4 sayıya kadar düşürmüştü.

GG kalecilerinin yıldızlaştığı maçta UKÜ’nün hücumlardan boş dönmesi ve GG erkeklerinin bulduğu sayılar ile skor farkı yine açıldı ve yeşil-beyazlı takım 31-25’lik galibiyete imza attı. Şampiyon olan GG takımında en skorer oyuncu 9 sayı atan Özden olurken, UKÜ’den en çok sayıya 6 golle Kanı imza attı.

04/10/2019 09:02