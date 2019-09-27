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Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenerek 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

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27/09/2019

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Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Basketbol Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 79-74 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Anadolu Efes bu sonuçla kupayı 12. kez müzesine götürürken, Fenerbahçe Beko ise 7 şampiyonlukta kaldı. Anadolu Efes’te Simon'un 22, Micic'in 16 sayısı şampiyonlukta önemli rol oynarken, sarı-lacivertlilerde ise en skorer isim 16 sayı ile Williams oldu.

 Salon: Şahinbey

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Kerem Baki

Anadolu Efes: Beaubois 6, Doğuş Balbay 2, Peters 12, Dunston 15, Simon 22, Tolga Geçim, Micic 16, Sertaç Şanlı 6, Buğrahan Tuncer

Fenerbahçe Beko: Sloukas 8, Melih Mahmutoğlu 11, Kalinic 13, Williams 16, Ahmet Düverioğlu 9, Ali Muhammed 5, De Colo 4, Stimac 8, Berkay Candan

1. Periyot: 19-20

Devre: 39-37

3. Periyot: 64-52

27/09/2019 11:08

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TAGS: cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonu, anadolu efes, fenerbahçe, erkekler, haber kıbrıs
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