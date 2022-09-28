Cumhurbaşkanlığı Kupası, Anadolu Efes'in

Basketbol 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes kazandı. Böylece lacivert-beyazlılar, bu kupayı 13 kez müzesine götürdü.

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. TRT SPOR'dan yayınlanan mücadeleyi 71-62 kazanan Anadolu Efes dev kupayı müzesine götürdü.

Başkentteki Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Anadolu Efes, Micic, Beaubois, Zizic ve M'Baye'nin sayılarıyla ilk 4,5 dakikayı 13-4 önde geçti. Bu dakikadan sonra Motley, Pierre, Samet Geyik ve Calathes'in sayılarıyla aradaki farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko'ya, boyalı alandaki etkili oyunuyla karşılık veren Anadolu Efes, ilk periyodu 23-15 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodunda her iki takımda ilk iki dakika sayı bulamadı. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 14. dakikası 25-20 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Zicic, M'Baye, Micic ve Beaubois'in sayılarıyla periyodun bitimine 1 dakika 35 saniye kala aradaki farkı 17 sayıya (20-37) çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 19 sayı farkla 42-23 önde girdi.

Üçüncü periyot da iki takımda karşılıklı sayılar bularak başlarken, mücadelenin 23. dakikası 45-25 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Guduric, Davis ve Pierre'nin sayılarına, Micic ile karşılık veren Anadolu Efes mücadelenin 27. dakikasını 50-31 önde geçti. Farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, üçüncü periyodu 54-36 önde bitirdi.

Final periyoduna hem boyalı alanda hem dış atışlardaki yüzdeli sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, mücadelenin bitimine 7 dakika kala farkı 12 sayıya (47-59) indirdi. Clyburn, M'Baye ve Micic'in sayılarına, Melih Mahmutoğlu, Wilbekin ve Hayes ile karşılık veren Fenerbahçe Beko mücadelenin bitimine 2 dakika kala farkı 7 sayıya kadar (57-64) indirmesini bildi.

Müsabakanın son dakikalarında iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadeleyi 71-62'lık skorla Anadolu Efes kazandı. 13. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren lacivert-beyazlılar, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.

Karşılaşmadan mağlup ayrılan Fenerbahçe ise 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.

Maçı ardından kupa töreni düzenlendi. Anadolu Efesli teknik heyete ve oyunculara madalyalarını ve kupayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Kupanın finalisti Fenerbahçe Beko'ya ise ikincilik ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan verdi.

En Değerli Oyuncu ödülü Ziziz'e

Kupanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in yeni transferi Ante Zizic seçildi. Karşılaşmayı 22 sayı ve 25 verimlilik puanıyla tamamlayan Hırvat oyuncu, ödülünü maç sonu düzenlenen törende aldı.

Bu habere tepkiniz:



28/09/2022 21:50