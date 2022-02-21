Cumhurbaşkanlığı Kupası Koopspor’un

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) mağlup eden Koopspor oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan zevkli ve çekişmeli mücadelede rakibini 67-58 mağlup eden Koopspor kupaya uzanan taraf oldu.

Koop ilk periyottan sonra üstünlüğü bırakmadı

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın ilk periyodu 19-17 GAÜ üstünlüğü ile tamamlanırken oyuna ağırlığını koyan Koopspor ilk yarıyı 37-25 üstünlükle tamamlayarak soyunma odasına girdi.

50-43 ile geçilen üçüncü periyodun ardından son periyotta rakibine skor üstünlüğü vermeyen Koopspor parke zeminden 67-58 galip ayrılarak “En büyük kupa” olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi oldu.

Karşılaşmada takımı GAÜ adına 22 sayı ile oynayan Emir Can Mercan maçın en skorer oyuncusu oldu. Koopspor adına 17 sayı kaydeden Erdem Tiryakioğlu ise takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı tamamladı.

Ödül töreni

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle maçın hakemlerine anı plaketlerini Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar takdim etti. Kupa finalisti GAÜ’ye madalya ve anı plaketi DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu tarafından verildi. Maçın en değerli oyuncusu Koopspor’dan Temur Rustamov olurken ödülünü KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’ten aldı. Kupa şampiyonu Koopspor ise madalya ve kupasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden aldı.

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21/02/2022 23:22