Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılım Komitesi ilk toplantısını yaptı

Toplantıda, yürütülecek çalışmalar, komite misyonu ve izlenecek yol haritası belirlendi.

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08/01/2021

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Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılım Komitesi ilk toplantısını yaptı

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılım Komitesi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, üyeler Prof. Dr. Tülen Saner, Prof. Dr. Derviş Deniz, Dimağ Çağıner ve Hasan Sungur katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, yürütülecek çalışmalar, komite misyonu ve izlenecek yol haritası belirlendi.

08/01/2021 11:09
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TAGS: Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılım Komitesi, hasipoğlu, habrkıbrıs,
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