Cumhurbaşkanlığı: New York’ta 3'lü görüşme için görüşümüz olumlu

Cumhurbaşkanlığı bu akşam bir açıklama yaparak New York’ta bir üçlü görüşme konusunda BM’nin Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşünü sorduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daha önce de kamuoyuna açıkladığı üzere, Genel Sekreterden resmî bir davet gelmesi halinde Rum lider Anastasiades’le gayri resmi bir üçlü görüşmeye katılabileceğini Spehar’a bildirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar bugün Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ı telefonla arayarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 27 Eylül 2021 tarihi için New York’ta olası bir üçlü görüşme daveti yapma düşüncesinde olduğunu ifade ederek böylesine bir görüşmeye dair Cumhurbaşkanımızın görüşünü sormuştur.

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, daha önce de kamuoyuna açıkladığı üzere, Genel Sekreterden resmî bir davet gelmesi halinde Rum lider Anastasiades’le gayri resmi bir üçlü görüşmeye katılabileceğini Spehar’a bildirmiştir.

Taraflara resmi davet yapılmadan nabız yoklama şeklinde BM yetkilileri tarafından yapılan istişareleri anında basına sızdıran Rum liderliği, diplomatik etik ihlali yanında gerçek niyetinin siyasi manevra olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Genel Sekreter tarafından resmi davet yapılması halinde Kıbrıs Türk tarafı olarak Cenevre’de masaya koyduğumuz önerimiz ve yeni vizyonumuz temelinde Cumhurbaşkanımız bu üçlü gayri resmi toplantıya iyi niyet ve yapıcı bir anlayışla katılacaktır.

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16/09/2021 20:01