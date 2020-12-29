Cumhurbaşkanlığı personelinin test sonucu negatif

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin dün yaptırdığı PCR Test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanlığı personelinin dün yaptırdığı PCR testlerinin sonucu negatif olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin dün yaptırdığı PCR test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı’nda gerekli tüm tedbirlerin uygulandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol açıklamasında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin dün yaptırdığı PCR test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu memnuniyetle duyurmak isteriz. Tüm dünyada artarak etkisini gösteren Covid-19 salgını karşısında tüm halkımızın alınan tedbir kararlarına hassasiyetle uyacağına olan inancımızı vurgular, Cumhurbaşkanlığı’nda da gerekli tüm tedbirlerin uygulandığını belirtmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

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29/12/2020 15:19