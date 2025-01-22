Cumhurbaşkanlığı seçimi için Tatar’dan ilk tur yorumu: Çok zorlamayacağım

Ersin Tatar, Kıbrıs Tv’deki yayında, cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘bağımsız’ olarak aday olup olmayacağı yönündeki soruya ilişkin ise şu cevabı verdi:

“Şartlara bağlı olarak değişecek. Birinci turda çok aday olacağı görünüyor. Çok aday olunca oylar dağılıyor tabii. Değerlendirmesini yapacağız. Her türlü temas yapılır tabii de duyduklarıma göre bazı kararlar alınıyor. Zorlamayla olamayacağını düşünüyorum. Neticede çok da işi zorlayacak değilim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Türkiye’siz bu iş çözülmez. Elbette Türkiye söz sahibidir. Sen istediğin kadar federasyonu savun, Türkiye onay vermezse o iş olmaz. Kıbrıs sorunu uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Kıbrıs’ta yıllardır görüşülen federasyon tüketildi” dedi.