''Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ünal Üstel’in sorumluluğu büyüktür''

UBP’nin İskele Bölgesi’nin en güçlü isimlerinden, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kurultay sonrası tartışmaları değerlendirdi.

Genç Tv canlı yayınında soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, “Kurultayda çıkan sonuç Ünal Üstel’i UBP’nin lideri yapmıştır” dedi.

Üstel’in olası Cumhurbaşkanlığı Adaylığı tartışmalarının hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu şöyle konuştu: Ünal Bey bir güç ortaya koymuştur. UBP’liler Ünal Bey’in yanında olduğunu göstermiştir. Bu güçle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanında olacaktır. Şu anda UBP’de Ünal Üstel Cumhurbaşkanı olsun, Ersin Bey çekilsin diye bir tartışma yoktur. Ersin bey devam edecektir diye düşünüyorum bugün itibarıyla. Ama yarın yeni bir gelişme olursa yeniden fikir belirtiriz. UBP’nin genel başkanı zaten çok güçlü olmalı. Ersin bey aday olsa da olmasa da, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanmasından UBP Genel Başkanı sorumludur. UBP Cumhurbaşkanlığı seçimini mutlaka kazanmalıdır. Genel Başkanı ile kazanır, gösterdiği adayla kazanır fark etmez. Ünal Bey’in bu anlamdaki sorumluluğu büyüktür