Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 25 Şubat’ta konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şubat ayı konserleri kapsamında 25 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde konser verecek.

Şef Ali Hoca yönetiminde ve Nihat Ağdaç’ın keman solistliğinde gerçekleşecek konserin programında; “W. A. Mozart, La Majör Keman Konçertosu No. 5, ve F. B. Mendelssohn, 4. Senfoni İtalyan” bulunuyor.

Covid-19 önlemlerine uygun şekilde sınırlı sayıda seyircinin izleyebileceği konserler için 0392 229 1762’den mesai saatleri içerisinde telefonla rezervasyon yapılabileceği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen güncel kurallar çerçevesinde, tüm izleyicilerin geçerli Adapass kartlarını ibraz etmesi gerekiyor.

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17/02/2022 19:04