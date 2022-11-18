Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “7. Yıl Konseri” ile sanatseverlerle buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 7. yılında 25 Kasım’da Gizem Meriç Kılıç (flüt), Tılsım Bufe Muratal (fagot) solistliğinde ve Şef Ali Hoca yönetiminde konser veriyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 25 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak 7. Yıl Konseri’ne, halk davet edildi.

Halka açık ve ücretsiz olacak konserde, A.Vivaldi, Yaylı Sazlar için konçerto G minör RV 157, A.Vivaldi, Flüt ve Yaylı Sazlar için Konçerto G minor Op.10 No 2 La Notte RV 439, A.Vivaldi, Fagot Konçertosu Fa major RV 489, W.A.Mozart, Küçük Bir Gece Müziği K. 525 seslendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, 21 Nisan 2014 tarihinde Cumhuriyet Meclisi tarafından kabul edilen yasayla sanat yaşantısına başladığı belirtilerek, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür edildi.

Açıklamada, Orkestra ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:



“Orkestranın kurulması için, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, Şef Ali Hoca ve Konzertmaister Nihat Ağdaç ülkeye davet edilmiş ve bu tarihi göreve başlamıştır.

İlk konserini 28 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştiren orkestra, günümüze kadar 200’ü aşkın konser yapmıştır. Orkestra, dünyaca ünlü şef ve solist sanatçılarını ülkemizde ağırlamış ve ülke tanıtımına önemli bir katkı sağlamıştır. Aynı zamanda sanat sevgisinin gelecek kuşaklara aktarılması için de “Eğitim Konserleri” gerçekleştirmiştir ve bu konserlere devam etmektedir. 2022 Nisan ayında gerçekleşen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hayata geçen 'Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası' konseriyle de bu misyonunu pekiştirmiştir.

KKTC’nin ilk opera eseri olan Ali Hoca’nın Arap Ali Destanı’nın, 1-14 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye turnesi kapsamında İzmir, İstanbul ve Ankara’da temsilleri gerçekleşmiştir. Bu turne, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, DOB Koordinasyon Merkezi ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile gerçekleşmiştir.”

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18/11/2022 15:52