Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Çocuklar İçin Çalacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konser ile 23 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de canlı yayında sanatseverlerle buluşuyor.

KKTC CSO, özel çocukların yapabileceklerine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla piyanoda Furkan Bayrakçı’ya yer veriyor.

Konser, Şef Ali Hoca yönetiminde, çocuk yeteneklerimizden kemanda Nursel Hançer, KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu Koristleri Eylül Oğurlu ve Havvanaz İşlek’in solistliğinde gerçekleşecek.

Konser, BRTK iş birliğiyle, BRTK, Kanal T, Diyalog TV, Kıbrıs TV, Kıbrıs Genç TV ve Ada TV kanallarından ve KKTC CSO Facebook sayfasından canlı izlenebilecek ve YDÜ AKKM’de pandemi koşulları dolayısıyla seyircisiz yapılacak.



Konser programı şöyle:

W. A . Mozart, Rondo Alla Turca

A. Diabelli , Alla Turca

J. S. Bach, La minör Keman konçertosu

Sevan Nart, Çocuklar Barışla Doğsun

İsmal Sezen, Akdenizin İncisi

Korhan Doğan, Mavi Yıldız

Meral Yiğit Helalpara, Bir Armağan 23 Nisan

Saip Egüz, Bugün 23 Nisan

İstemihan Taviloğlu, El Ele Verelim

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21/04/2021 16:24