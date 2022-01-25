Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iki konser veriyor

Şef Murat Menket’in yöneteceği orkestrada solist olarak ve kemanda Sesil Anıl sahne alacak.

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25/01/2022

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iki konser veriyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ocak ayı konserleri kapsamında, iki konserle sanatseverlerle bir araya gelecek.
İlk konser 27 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Gazimağusa’da Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda; ikincisi de 28 Ocak Cuma akşamı yine saat 20.00’de Lefkoşa’da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak. 
Şef Murat Menket’in yöneteceği orkestrada solist olarak ve kemanda Sesil Anıl sahne alacak.

25/01/2022 13:36
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TAGS: Cumhurbaşkanlığı, Senfoni, Orkestrası, konser
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