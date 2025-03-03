Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Dünya Kadınlar Günü konserleri…

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, Dünya Kadınlar Günü konserleri düzenleyeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, 6 Mart saat 20.00’da Kalkanlı ODTÜ KKK, Rauf R. Denktaş Salonu’nda, 7 Mart saat 20.00’de ise Gazimağusa DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak Orhun Orhon yönetimindeki konserlerde, Nil Kocamangil viyolonselde sahneye çıkacak.

Robert Schumann’ın Viyolonsel Konçertosu, La minör ile Joseph Haydn’ın Senfoni No. 101, Re Majör “Saat” eserlerinin yer alacağı konserler halka açık ve ücretsiz olacak.

Konserler, İş Bankası ana sponsorluğunda, Gazimağusa Belediyesi destekleri ile ODTÜ KKK ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliği ve KKTC Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek.