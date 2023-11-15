Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan KKTC'nin 40. Kuruluş Yılı Konseri

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15/11/2023

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan KKTC'nin 40. Kuruluş Yılı Konseri


 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 17 Kasım Cuma günü “KKTC'nin 40. Kuruluş Yılı Konseri” verecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, konser, saat 20.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Ali Hoca’nın yönetimindeki konserin solisti piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ olacak. 

Ücretsiz olan halka açık konseri dinlemek isteyen sanatseverler mesai saatleri içinde 03922291762 numaralı telefonu arayarak rezervasyon yapabilecekleri belirtildi.

15/11/2023 10:51
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TAGS: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, KKTC
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